Godzilla vs Kong, Hollywood riparte: in Cina il miglior debutto dall'inizio della pandemia

In attesa di approdare nelle sale americane e su HBO Max il prossimo 31 marzo, l'attesissimo Godzilla vs Kong ha esordito nei cinema cinesi incassando ben 21.5 milioni di dollari. Secondo quanto riportato da Deadline, si tratta del miglior debutto per un film di Hollywood da quando è iniziata la pandemia.

Il nuovo capitolo del MonsterVerse è stato proiettato su 42.482 schermi e ha ottenuto uno share dell'88%. Se prendiamo in considerazione anche gli altri 37 paesi in cui la pellicola è già disponibile per la visione, tra cui Taiwan, Russia, Australia e Corea, Godzilla vs Kong punta ora a un esordio internazionale da oltre 90 milioni di dollari.

Stando alle previsioni del sito, dunque, il film di Adam Wingard supererà di gran lunga i 53 milioni di dollari ottenuti da Tenet di Christopher Nolan nel suo weekend di apertura, firmando così il miglior debutto internazionale in tempo di pandemia.

Mentre restiamo in attesa di novità sulla data di uscita italiana, il punteggio ottenuto da Godzilla vs Kong su Rotten Tomatoes ha confermato l'accoglienza positiva da parte della critica emersa dalle reazioni che circolano in rete ormai da qualche giorno, in controtendenza rispetto al precedente Godzilla: King of the Monsters.



Voi che aspettative avete nei confronti del film? Fatecelo sapere nei commenti.