Godzilla vs Kong: guardate il sensazionale trailer retrò grindhouse realizzato da Nerdist

In tempo per celebrare l'uscita del film, prevista per oggi 31 marzo negli Stati Uniti dopo quella milionaria in Cina nei giorni scorsi, i ragazzi del popolare canale YouTube Nerdis hanno pubblicato un trailer retrò grindhouse per Godzilla vs Kong, il nuovo blockbuster del MonsterVerse.

Presentato con un'estetica da vecchia scuola, il filmato presenta la battaglia tra "La bestia arrivata da est" e "Il flagello dell'Isola del teschio", con uno stile e un brio che ricordano il passato da b-movie dei due franchise. E del resto il passato di Godzilla e King Kong è stato in larga parte in bianco e nero: prima dei grossi blockbuster più recenti, infatti, l'ultima volta che due iconici mostri del cinema sono venuti alle mani è stato in King Kong vs Godzilla, uscito nel lontano 1962.

Diretto da Adam Wingard e interpretato da Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Kyle Chandler, Brian Tyree Henrey, Demian Bichir, Zhang Ziyi e Julian Dennison, Godzilla vs Kong è un sequel diretto tanto degli eventi di Godzilla: King of the Monsters quanto di quelli di Kong: Skull Island. E in questa nuova spettacolare battaglia tra titani, Kong e i suoi protettori intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa: con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con cui il Re dei Primati ha stretto un legame unico e potente. Ma inaspettatamente il gruppo si trova sulla strada di un infuriato Godzilla, che sta lasciando una striscia di distruzione in tutto il mondo. Istigato da forze invisibili, l'epico scontro tra i due titani svelerà un mistero che giace nel profondo nucleo della Terra.

L'uscita italiana è ancora sconosciuta, dunque rimanete sintonizzati.