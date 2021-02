Godzilla vs Kong getterà le basi per i nuovi film del MonsterVerse

A poco più di un mese di distanza dall'arrivo di Godzilla vs Kong, Legendary Pictures non ha ancora svelato alcun dettaglio su come potrebbe proseguire il MonsterVerse dopo lo scontro tra i due titani. Tuttavia, come prevedibile, lo studio ha già pianificato alcune storyline di cui avremo un assaggio nel crossover.

"Abbiamo una sorta di team dedicato al franchise con cui abbiamo lavorato duramente per costruire questo mondo in cui le mitologie siano tutte intrecciate, creando una mitologia più grande che ci permetta di andare avanti e in cui esistono storie che proseguano anche oltre questo film" ha spiegato il produttore Alex Garcia durante una recente visita al set del film (via CinemaBlend), tenendo a precisare che le storie sono state curate una per una con attenzione.

Come capita spesso in ormai quasi tutti i franchise, dunque, il nuovo capitolo del MonsterVerse verrà utilizzato non solo per portare avanti la storia dei film precedenti, ma anche per disseminare degli elementi che verranno ripresi nei progetti successivi, di cui però non sappiamo ancora nulla.

E voi cosa vi aspettate? Quali sono le vostre sensazioni sul futuro del MonsterVerse? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, vi lasciamo al trailer ufficiale di Godzilla vs Kong e alle ultime anticipazioni sulla crescita di Kong dopo Skull Island.