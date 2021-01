Godzilla vs Kong, le Funko Pop ufficiali rivelano meglio il look dei protagonisti

Dopo aver ammirato Godzilla vs Kong in azione in una primissima e breve clip del crossover MonsterVers/i>e diretto da Adam Wingard, ecco che adesso grazie a Funko possiamo dare un'occhiata interessante ai rispettivi look del Predatore Alpha e del Re dei Primati formato super siezed Funko Pop.

La cosa più interessante e notare l'aspetto invecchiato di King Kong, che ha il pelo molto più chiaro rispetto alla versione vista in Skull Island con degli accenni qua e là di peluria bianca, specie nella parte del mento. Lo avevamo già anticipato tempo fa proprio in queste pagine, ma era ovvio aspettarsi un look più anziano per il Re dei Primati.

Le due Funko Pop sono comunque alte 25 centimetri, ma non c'è una data d'uscita ufficiale.



La sinossi del film, lo ricordiamo, recita così: "In un nuovo mondo in cui uomo e mostro ora coesistono, Monarch deve aprire la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani , tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano ad organizzare malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo, sull'isola di Skull, una strana attività sismica attira contemporaneamente l'attenzione di Godzilla e Kong".



Godzilla vs Kong vede nel cast Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Lance Reddick, per un'uscita prevista nelle sala e su HBO Max il 26 marzo 2021.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale su Godzilla vs Kong.