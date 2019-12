Godzilla vs Kong: nel footage del film si svelano le dimensioni di King Kong

Online è stato pubblicato un first look di Godzilla vs Kong, che mostra le dimensioni di King Kong nel film diretto da Adam Wingard. L'immagine svela un picco di crescita per Kong, che sembra raggiungere quasi le dimensioni di Godzilla. Il tutto è giustificato da com'è stato descritto il personaggio in Kong: Skull Island.

Nel film di Jordan Vogt-Roberts, King Kong viene presentato come un essere ancora piuttosto giovane dal regista del film, quindi con ampi margini di crescita, soprattutto considerando che Skull Island è ambientato negli anni '70.

King Kong è quindi cresciuto in tempo per la sua seconda apparizione nel MonsterVerse.

E grazie al footage del film al CCXP in Brasile è possibile constatare quanto Kong sia diventato grande; quasi al livello di Godzilla. Kong è comunque ancora in una situazione di svantaggio a causa del fuoco atomico di cui può disporre il Re dei Mostri ma Kong ha quasi annullato il gap di dimensioni e può ora giocarsela benissimo contro Godzilla.



Sullo sfondo il sole al tramonto e le due figure che si stagliano all'orizzonte, pronte per la battaglia. Mentre Godzilla si alza in piedi ruggendo con la schiena contro l'acqua, King Kong si muove nel tentativo di sferrare un pugno sul muso del suo avversario.

Rimane da vedere quali altri titani compariranno nel film. Nel cast ci saranno ancora Kyle Chandler e Millie Bobby Brown.

Negli scorsi giorni è stata annunciata la data d'uscita ufficiale di Godzilla vs Kong mentre il futuro di Godzilla al cinema potrebbe includere altre creature tradizionali della Toho.