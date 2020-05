Godzilla vs. Kong: il film rinviato al 2021? Gli aggiornamenti

Godzilla vs. Kong dovrebbe uscire nelle sale il 20 novembre ma alcune indiscrezioni delle ultime ore vorrebbero un rinvio al 2021 per il quarto film del MonsterVerse. Considerata la situazione attuale dell'industria, che ha fatto registrare un numero considerevole di slittamenti al 2021, se confermata, la notizia non sarebbe certo una sorpresa.

Inoltre il libro del backstage, dal titolo The Art of Godzilla vs. Kong, inizialmente previsto in uscita il 17 novembre, nel periodo dell'uscita del film, è stata fissata al 21 maggio, secondo quanto riporta Amazon. Ormai sembra un gioco ad incastri, e Godzilla vs. Kong potrebbe non essere esente da questo slittamento di massa, che vede molti titoli posticipare la loro uscita nelle sale o le riprese sul set a causa dell'emergenza Coronavirus.



Godzilla vs. Kong vedrà due leggende iconiche della storia del cinema scontrarsi sul grande schermo in un epico duello. Nel frattempo Monarch intraprende una missione in territori inesplorati per scoprire le origini dei Titani, e una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra.

Il film è diretto da Adam Wingard e comprende nel cast Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza González, Kyle Chandler, Jessica Henwick, Zhang Ziyi, Julian Dennison e Millie Bobby Brown.

I produttori hanno spiegato perchè i mostri si chiamino Titani mentre fra le new entry, Rebecca Hall ha una particolare ragione che la lega a Godzilla vs. Kong.