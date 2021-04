Godzilla vs Kong, i film di Jurassic Park esistono nel MonsterVerse? Lo rivela un autore

Mentre i fan continuano a sperare in un crossover tra il MonsterVerse e Pacific Rim, il co-sceneggiatore di Godzilla vs Kong Max Borenstein ha risposta ad una domanda che forse in pochi si erano chiesti: esistono i film di Jurassic Park all'interno del franchise?

"Direi che esistono perché è ambientato nel mondo reale e i film di Jurassic Park sono usciti prima del Godzilla del 2014. Perciò sì, e voglio dire, chi è che non li ha visti?" ha confermato l'autore durante una recente chiacchierata con Collider.

Quando il giornalista gli ha fatto notare che "quindi la gente che lavora all'Apex Corporation sceglie di ignorarli di proposito", Boresntein ha aggiunto: "Beh sai, l'arroganza umana è eterna. Ignoriamo sempre il nostro passato, che sia finto o reale."

Disponibile nelle sale americane e su HBO Max da una settimana, lo ricordiamo, Godzilla vs Kong ha superato ogni previsione di incasso ottenendo quasi 50 milioni di dollari nel corso del suo primo weekend di programmazione, e diventando al contempo il titolo più visto di sempre sulla piattaforma streaming di casa Warner. Purtroppo, al momento non abbiamo novità sulla distribuzione italiana.

Avevate mai pensato alla possibilità che le pellicole di Jurassic Park potessero essere "canoniche" nel MonsterVerse? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.