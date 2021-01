Godzilla vs Kong, il film anticipa una nuova minaccia nel MonsterVerse?

Dopo la pubblicazione del trailer di Godzilla vs Kong, i fan si sono scatenati con teorie e speculazioni sulla trama del nuovo film del MonsterVerse. Le certezze sono poche, persino sulla data di uscita, che pur essendo stata rinviata al 31 marzo potrebbe subire ulteriori slittamenti.

Nelle prime immagini del trailer, Kong è incatenato e viene portato verso un luogo imprecisato. Una battuta poco dopo recita: "Il mondo ha bisogno di Kong, per fermare ciò che sta arrivando". Da qui nascono dubbi e aspettative dei fan: cos'è che sta arrivando? Una nuova minaccia incombe sul MonsterVerse?

Naturalmente la minaccia in questione potrebbe essere rappresentata dallo stesso Godzilla, ma sono in molti a non accontentarsi di questa risposta e a immaginare altri scenari, che potrebbero essere approfonditi in futuri film. C'è chi pensa a nuovi titani, a nemici umani o, perché no, extraterrestri.

Di certo, anche se non sono stati annunciati piani successivi a Godzilla vs Kong, è difficile pensare che Warner Bros. possa rinunciare a un franchise di successo, specialmente considerando l'hype alle stelle per il prossimo film.

Sicuramente se ne saprà di più quando Godzilla vs Kong arriverà nelle sale, e in streaming su HBO Max. Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alle immagini di Godzilla in versione Cookie Monster e al trailer ricreato con la colonna sonora del 2019.