Godzilla vs Kong fate largo: la Asylum presenta Ape vs Monster!

Godzilla vs Kong si prepara all'uscita italiana, ma il successo del nuovo capitolo del MonsterVerse potrebbe trovare pane per i propri denti grazie a Ape vs Monster, il nuovo film della Asylum.

La casa di produzione, nota per le sue preziose perle di serie z come Transmorphers, Sharknado, Geo-Disaster e Alien Predator, a quanto pare è pronta a scendere sul ring dei Titani per cavalcare la popolarità dei due mostri più chiacchierati del momento.

Il loro prossimo film Ape vs Monster, che solo i cinici e i complottisti possono considerare una copia raffazzonata di Godzilla vs Kong, sarà presentato ufficialmente con un primo trailer la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 3 maggio: la Asylum però ha fatto le cose in grande, dato che su YouTube - nel link in basso - potete trovare un count-down per il lancio del filmato promozionale.

La Asylum, per chi non lo sapesse, è uno studio cinematografico indipendente creato nel 1997 ed è noto per lo più grazie alla serie di film di Sharknado, che hanno debuttato su SyFy Channel. La serie si è conclusa con The Last Sharknado: It's About Time, ma la compagnia come potete vedere non ha certo tirato i remi in barca, anzi: chissà quali capolavori torneranno a sfornare in futuro, magari a cominciare già da questo Ape vs Monsters.