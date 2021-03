Godzilla vs Kong, l'esilarante trailer con un gatto al posto del re delle scimmie

Mancano pochi giorni all'uscita dell'attesissimo Godzilla vs Kong e l'hype tra fan e curiosi è sempre più alle stelle. Se a questo aggiungiamo che i video che hanno per protagonisti i gatti sono proverbialmente molto apprezzati sul web, una nuova clip apparsa qualche giorno fa sembra avere tutti gli ingredienti per diventare un tormentone.

Qualcuno, infatti, ha pensato di ricreare il trailer di Godzilla vs Kong, ma con una sostanziale modifica. Al posto del gigantesco re delle scimmie c'è infatti un enorme gatto nero, che sembra altrettanto furioso e si lancia anche all'assalto di Godzilla. Al posto dei ringhi di Kong si sentono i suoi miagolii, e all'inizio della clip gli viene anche offerto un barattolo di cibo per gatti.

Le immagini sono visibili anche nel tweet in calce alla notizia, proveniente da OwlKitty, che ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni e di like. L'account non è nuovo a rielaborazioni a tema cinematografico: tra le ultime, si possono notare Indiana Jones e Pulp Fiction.

L'uscita americana di Godzilla vs Kong è prevista per il prossimo 31 marzo. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto nuovi dettagli su Mechagodzilla, mentre non è ancora chiaro quali altri Titani potrebbero apparire nel film. La regia è di Adam Wingard, mentre fanno parte del cast, tra gli altri, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Julian Dennison, Kyle Chandler e Rebecca Hall.