Godzilla vs Kong, Eiza González:'Il film è stato cambiato completamente prima dell'uscita'

Godzilla vs Kong è l'ultimo capitolo del MonsterVerse di Legendary Pictures uscito al cinema e il maggior successo finanziario del franchise, ma secondo quanto dichiarato da una delle star del film, l'opera è stata completamente modificata prima della sua uscita nelle sale cinematografiche e in streaming su HBO Max.

A parlare è l'attrice Eiza González, che nel film interpreta Maia Simmons, una delle cattive principali della trama, in quanto figura di alto livello nella compagnia nota come Apex Cybernetics, responsabile dell'utilizzo di uno dei teschi di King Ghidorah per il nuovo kaiju meccanico Mechagodzilla, che appare verso la fine del film.



Godzilla e Kong si sono alleati per sconfiggere il doppelgänger meccanico, con il personaggio di González ucciso dallo scimmione. Se volete scoprire la storia cinematografica del MonsterVerse potete leggere il nostro approfondimento dedicato al franchise.

Intervistata di recente da The Hollywood Reporter, Eiza González ha dichiarato che la storia è stata modificata per essere messa al servizio dei due kaiju:"Il mio ruolo è completamente cambiato in quel film, di sicuro. Gran parte della storia è stata tagliata e completamente modificata, ed è stato un peccato perché il mio personaggio aveva una trama completamente diversa che proseguiva verso diversi percorsi e il taglio di Jessica [Henwick] dal film ha influenzato tutti gli altri personaggi, ma non aveva nulla a che fare con il suo personaggio, è solo che la trama è cambiata perché il film si chiama Godzilla vs Kong e ovviamente dev'essere al loro servizio. Ma sono davvero grata per aver fatto un film così divertente, quindi la mia esperienza è stata davvero buona, fa parte del gioco, a volte".



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Godzilla vs Kong, l'ultimo kolossal del MonsterVerse targato Legendary.