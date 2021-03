Godzilla vs Kong, c'è un nuovo Kaiju nel fumetto Godzilla Dominion: apparirà nel film?

È grazie al nuovo fumetto Godzilla Dominion che è stato introdotto nel MonsterVerse un nuovo kaiju di tipo acquatico, dalle sembianze di un serpente marino, e i fan si stanno già domandando se il Titano (che potete vedere in foto in basso) comparirà anche nell'attesissimo Godzilla vs Kong.

In seguito alla diffusione del trailer di Godzilla vs. Kong, abbiamo avuto modo di apprendere diverse curiosità sul lungometraggio, che per iniziare è presentato al pubblico con la seguente sinossi: "Mentre Kong, in questo film, è alla ricerca di una vera casa accompagnato dai suoi protettori e da una giovane orfana alla quale è particolarmente legato, la sua strada si incontra con quella di Godzilla, impegnato a portare caos e distruzione in tutto il mondo".

Si arriverà dunque anche alla Terra Cava, ovvero lo spazio tra il Nucleo della Terra e il Mondo della Superficie che è culla della civiltà dei Titani dove ci saranno anche nuove e terrificanti creature. Sappiamo anche che l'ascia di Kong, l'arma che impugna durante il combattimento contro il Predatore Alpha, è creata grazie a una scaglia del corpo di Godzilla, motivo che la rende immune al raggio nucleare del kaiju.

Ricordiamo che Godzilla vs. Kong arriverà contemporaneamente al cinema e in streaming su HBO Max il prossimo 31 marzo, questo ovviamente per quel che riguarda il mercato americano. Purtroppo non sappiamo in che modalità Godzilla vs. Kong arriverà in Italia.