Godzilla vs Kong, c'è già la data di uscita del bluray: ecco quando sarà disponibile

L'attesissimo Godzilla vs Kong è già uscito negli Stati Uniti tramite una classica distribuzione in sala coadiuvata dal servizio di streaming on demand HBO Max, e mentre in Italia si attende ancora una data di uscita ufficiale in rete sono già spuntati i primi dettagli per l'edizione home-video.

Gli appassionati e i collezionisti che non disdegnino le edizioni in lingua originale dovranno aspettare solo fino a giugno per assicurarsi una copia di Godzilla vs Kong, che sarà distribuito per il mercato home-video in bluray e in 4K dal 14 giugno.

Non sono state divulgate ancora le specifiche o i dettagli di funzionalità extra che saranno inclusi nelle varie edizioni, ma il film è già disponibile per il pre-ordine nel formato Blu-ray 4K Ultra HD. Potete trovare il link in calce all'articolo.

Diretto da Adam Wingard e interpretato da Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Kyle Chandler, Brian Tyree Henrey, Demian Bichir, Zhang Ziyi, Rebecca Hall e Julian Dennison, Godzilla vs Kong è un sequel diretto degli eventi di Godzilla: King of the Monsters e di Kong: Skull Island: in questa nuova spettacolare battaglia tra titani, Kong e i suoi protettori intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con cui il Re dei Primati ha stretto un legame unico e potente. Ma inaspettatamente il gruppo si trova sulla strada di un infuriato Godzilla, che sta lasciando una striscia di distruzione in tutto il mondo. Istigato da forze invisibili, l'epico scontro tra i due titani svelerà un mistero che giace nel profondo nucleo della Terra.

L'uscita italiana è ancora sconosciuta, dunque rimanete sintonizzati. Per altri approfondimenti guardate il divertente tweet di Universal rivolto a Warner Bros. per il lancio di Godzilla vs Kong e scoprite la nostra guida ai franchise di King Kong e Godzilla.