Godzilla vs Kong dura poco? Il regista Adam Wingard ha spiegato la sua scelta

Siamo ormai abituati a pellicole che hanno una durata sempre maggiore, fa strano quindi ritrovarsi davanti un blockbuster del calibro di Godzilla vs Kong, la cui durata non raggiunge neanche le 2 ore. Ne sa qualcosa il regista Adam Wingard, che ha spiegato la sua scelta decisamente controcorrente.

Wingard ha chiarito la sua posizione sul motivo per il quale il film action del 2021 avesse una durata inferiore alle 2 ore, dichiarando che si tratta di una scelta deliberata: “Molti fan mi hanno chiesto, prima dell’esordio nelle sale, se Godzilla vs Kong sarebbe stato un film di 3 ore. Quando, però, è stato annunciato che sarebbe durato poco meno di 2 ore tutti hanno pensato ‘Hey, quando uscirà una Director’s Cut?’. Ma personalmente, penso che se fai un film di più di 2 ore, è meglio che tu abbia una buona ragione per farlo durare così tanto. Nel mio caso avrei ottenuto solamente un’ora in più di combattimenti”.

La pellicola, sequel di Kong: Skull Island del 2017 e Godzilla II - King of the Monsters del 2019 (qui potete trovare la nostra recensione di Godzilla II - King of the Monsters), è il quarto capitolo del MonsterVerse, nonché il 36esimo film su Godzilla e 12esimo su King Kong. La trama segue le vicende di Kong e dei suoi protettori, che intraprenderanno un viaggio impervio allo scopo di trovare la vera casa del gorilla gigante. Con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale Kong ha stretto un legame forte e unico. Il loro viaggio verrà ostacolato, inaspettatamente, da un Godzilla infuriato, intento a seminare distruzione in tutto il mondo.

Se vi siete persi questo blockbuster avventuroso, qui trovate la nostra recensione di Godzilla vs Kong.

DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 2 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su