Godzilla vs Kong, i due mostri si scontrano anche nella versione giocattolo

La linea di giocattoli Playmates ha mostrato i nuovi prodotti di Godzilla vs Kong, con protagonisti non solo i due celebri titani del titolo ma anche altri personaggi che andremo a scoprire nel film di Adam Wingard, inizialmente previsto la scorsa primavera e successivamente rimandato una prima volta a novembre 2020 e poi al 21 maggio 2021.

Nelle immagini pubblicate su Instagram si vedono i giocattoli di altri titani come Warbat e una vecchia conoscenza come Skullcrawler (Schiacciasassi) presente in Kong: Skull Island.

Godzilla vs Kong i due iconici titani entrano in rotta di collisione, in una delle battaglie più spettacolari di tutti i tempi. Quando Monarch s'imbatte nelle tracce delle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, sia quelle buone che quelle malvagie.



Sequel di Godzilla - King of the Monsters, Godzilla vs Kong comprende nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.

I fan si troveranno davanti due dei maggiori colossi che la cultura pop abbia mai conosciuto. Da un lato il terrificante Godzilla e dall'altro il temibile Kong, in una lotta senza precedenti per salvare la pelle e la loro presenza sul pianeta Terra, dopo un complotto degli esseri umani intenzionati a distruggerli una volta per tutte.

Su Everyeye trovate la recensione di Kong: Skull Island e la recensione di Godzilla - King of the Monsters.