Godzilla vs. Kong, i due kaiju nei nuovi character poster per il film di Warner Bros.

Mancano poche settimane all'arrivo di Godzilla vs. Kong al cinema e su HBO Max, e Legendary Pictures e Warner Bros. non si stanno certo risparmiando in fatto di materiali promozionali, come con questi due nuovi character poster.

Sappiamo già che la pellicola ci regalerà tante sorprese, ma nessuno ci aveva avvisati che avremmo avuto anche così tanti materiali promozionali prima del debutto di Godzilla vs. Kong sullo schermo.

Gli ultimi diffusi proprio quest'oggi sono due character poster intesi per il mercato cinese (che trovate anche in calce alla notizia), dove il Predatore Alpha e il Re dei Primati hanno ognuno la propria occasione per rubare la scena all'altro.

Ecco allora i due kaiju sulla via per lo scontro per il ruolo dominante nel Monsterverse Warner Bros./Legendary Pictures, che avrà diverse ambientazioni come sfondo.

"Due leggende si scontrano in "Godzilla vs Kong": questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra" recita la sinossi ufficiale del film.

Godzilla vs Kong uscirà al cinema e su HBO Max il 31 marzo 2021.