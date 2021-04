Godzilla vs Kong domina il box-office: quasi 400 milioni incassati nel mondo

Godzilla vs. Kong è ormai chiaramente la prima pellicola che in tempo di pandemia di coronavirus sta portando gli incassi al box-office internazionale e americano ai livelli pre-pandemici. Il crossover del MonsterVerse prodotto da Warner e Legendary ha infatti già superato gli 80 milioni in patria ed è ora vicino ai 400 milioni a livello globale.

Attualmente il film di Adam Wingard si è attestato sui 390 milioni di dollari di incasso a livello internazionale ed ora la considerevole cifra dei 400 milioni di dollari sembra alla portata, parliamo di una cifra "mostruosa" se consideriamo che ancora parecchie sale nel mondo rimangono chiuse (Italia compresa) e infatti si tratta dei primissimi dati positivi per il box-office cinematografico da quando è iniziata la pandemia di coronavirus. Godzilla vs. Kong è davvero il film che ha risollevato le sorti del mercato cinematografico dopo il fallimento un anno fa quasi di Tenet e del tentativo sempre della Warner di puntare esclusivamente su una uscita in sala.

In Cina, inoltre, Godzilla vs Kong ha suprato persino il precedente Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts, che a suo tempo aveva incassato nel mercato cinese 169.5 milioni di dollari, cifra che il film di Wingard dovrebbe aver superato di circa una decina di milioni.

Godzilla vs. Kong è invece stato reso disponibile anche in streaming su HBO Max mentre in Italia arriverà in esclusiva digitale (quindi in video on demand e noleggio) a partire dal 6 maggio prossimo (non è chiaro se la pellicola uscirà anche nelle sale, ove saranno aperte con le previste riaperture graduali a partire dal 26 aprile).

Nel frattempo, la prima attrazione permanente dedicata a Godzilla esordirà in Giappone nel parco divertimenti di Seibu-en, nome di battesimo di Godzilla the Ride: DaiKaiju Choujo Kessen (A Decisive Battle of Great Monsters). Debutto previsto per maggio.