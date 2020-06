Godzilla vs Kong: distruzione e violenza ai massimi livelli, secondo il regista

I fan della devastazione più totale e della violenza di alta qualità possono stare tranquilli, secondo il regista Adam Wingard: con l'uscita di Godzilla vs Kong troveranno pane per i loro denti.

Sebbene sia stato classificato come film per famiglie e vietato ai minori di tredici anni in America, il nuovo crossover non esiterà a portare su schermo delle scene davvero sconvolgenti. Il fatto che non sia stato concepito come un horror vero e proprio, non significa che non sarà incentrato sulla violenza, come si può leggere dal comunicato ufficiale: "Godzilla vs Kong è classificato Rated PG-13 per intense scene di violenza, distruzione e linguaggio volgare".

Il regista ha condiviso il comunicato e ha deciso di aggiungere un piccolo commento che potrà fare felici i fan: "È un eufemismo ;)". Ciò potrebbe significare che gli autori abbiano lavorato in modo da ricreare un vero e proprio disaster movie di dimensioni colossali, viste le creature coinvolte.

Che lo scontro tra Godzilla e Kong si possa spostare in centri abitati particolarmente popolosi? In fondo il fatto che non sia Rated R potrebbe indicare la semplice assenza di smembramenti ed elementi gore, ma di certo lo scontro tra i due verrà reso in modo da avere un grande impatto sugli spettatori. Cosa ne pensate? Cosa potrebbero aver escogitato gli autori per sorprendere i fan? Intanto, grazie ad un'immagine proveniente dai fumetti prequel, abbiamo scoperto che Kong avrà un look da anziano in questa nuova produzione.