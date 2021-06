Godzilla vs Kong: il diorama che ricrea l'epico scontro, non crederete ai vostri occhi!

Alla modica cifra di 5,700 dollari potrete portarvi a casa il diorama ufficiale di Godzilla vs Kong, che ricrea con dovizia di particolari l'epico scontro al centro del nuovo film del MonsterVerse distribuito da Warner Bros..

Il pezzo è in vendita sul sito di Prime 1 Studio, e include il set completo ribattezzato Final Battle Show-down composto dalle statue di Godzilla, di King Kong, e un intero 'paesaggio urbano' provvisto di grattacieli, una gigantesca portaerei volante e un H.E.A.V. (Hollow Earth Aerial Vehicle), oltre a svariati effetti speciali per simulare il fuoco e il fumo della battaglia.

Se invece siete in vena di risparmi potete sempre optare per la soluzione più economica: il set può essere infatti diviso a metà, con quella di King Kong messa in vendita al prezzo di $1.899, mentre quella di Godzilla è acquistabile al prezzo di soli $1.949. Naturalmente i furbi non potranno scegliere la soluzione più ovvia e acquistare i due pezzi singolarmente al fine di risparmiare sul costo dell'intero diorama: qualora si optasse per l'acquisto dei due pezzi singoli per comporli in un secondo momento, non si riuscirebbe a ricreare il set Final Battle Show-down, che giustifica il suo prezzo mostruoso da quasi seimila dollari con diversi accessori aggiuntivi.

In calce all'articolo potete ammirare una foto del set completo.

Per altri approfondimenti meno economicamente impegnativi, scoprite le action figure ufficiali di Godzilla vs Kong edite da SH Monsters Arts.