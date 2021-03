Godzilla vs Kong, ecco i dettagli su Mechagodzilla: le parole di Adam Wingard

A poco più di una settimana dal debutto negli Stati Uniti di Godzilla vs Kong, il regista Adam Wingard ha promesso che il film renderà giustizia allo scontro titanico e ha esaltato i fan su Instagram svelando qualche spoiler riguardo al Mechagodzilla, uno dei personaggi più iconici dell'universo cinematografico di Godzilla.

Se non volete leggere spoiler su Godzilla vs Kong non proseguite nella lettura della news. Sui social Wingard ha mostrato alcuni giocattoli che invaderanno il mercato con l'uscita di Godzilla vs Kong.

Tra i titoli che si leggono su alcune delle scatole etichettate si legge chiaramente Mechagodzilla.



Ovviamente Wingard ha intenzionalmente mostrato il nome di Mechagodzilla:"Il gatto è uscito fuori dalla borsa" ha scritto sul post Wingard.

Sinora alcune informazioni su questo tipo di prodotto sono state rese note ai fan, soprattutto per quella che sarà l'action figure creata da Funko Pop!

Con questa pubblicazione, Adam Wingard di fatto conferma la presenza di Mechagodzilla all'interno del film.

Se volete saperne di più sul film e non potete proprio aspettarne l'uscita, leggete cosa ne pensa la critica di Godzilla vs Kong.

Godzilla vs Kong è il sequel di Godzilla: King of the Monsters e Kong: Skull Island, e pone di fronte i due titani più famosi della storia del cinema in uno scontro che si preannuncia epico.



Secondo voi Godzilla vs Kong è il film più importante della stagione oppure ci saranno altri titoli che potranno ambire ad essere l'opera cinematografica più attesa del 2021?