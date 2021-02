Godzilla vs Kong, ecco le cover di Art Adams dei fumetti prequel del film

In attesa di poter ammirare su HBO Max o - dove possibile, si spera ovunque - sul grande schermo l'epico scontro cinematografico tra il Predatore Alpha e il Re dei Primati, Legendary Comics ha pubblicato online le cover ufficiali dei due fumetti prequel di Godzilla vs Kong, titolati Kingdom Kong e Godzilla Dominion.

A firmare le copertine di entrambi i titoli è la meravigliosa firma di Art Adams, apprezzata dai lettori di fumetti in Uncanny X-Men. Sempre Adams illustrerà anche le cover della già annunciata MonsterVerse Titanhology, che raccoglierà insieme Skull Island: The Birth of Kong del 2017 e Godzilla: Aftershock del 2019. Kingdom Kong e Godzilla Dominion racconteranno da vicino e con fare introspettivo entrambi i Titani poi protagonisti dell'atteso crossover.



Dominion è scritto da Greg Keyes, lo stesso che firmerà anche il romanzo ufficiale di Godzilla vs Kong, mentre alle illustrazioni troviamo Drew Edward Johnson. È ambientato appena dopo gli eventi di Godzilla: King of the Monsters ed è interamente narrato dal punto di vista del Predatore Alpha. Kingdom Kong, invece, è scritto da Marie Anello e illustrato da ZID, e vedrà il Titano lottare contro un kaiju noto come Camazotz, risvegliatosi su Skull Island da un gruppo di piloti.



Entrambi i fumetti usciranno il 30 marzo, mentre Godzilla vs Kong di Adam Wingard approderà al cinema e su HBO Max il 31 marzo.