Godzilla vs Kong, cosa vedremo nel prossimo film del MonsterVerse?

Quello tra Godzilla e Kong è stato uno degli scontri più entusiasmanti a cui abbiamo assistito al cinema negli ultimi anni: vedere due bestioni di quel calibro darsele di santa ragione è sempre un piacere per gli occhi, ma i fan, si sa, non si accontentano mai! La mente, dunque, corre già al nuovo capitolo del MonsterVerse.

A quale epica battaglia potremmo assistere nel film che farà da sequel a Godzilla vs Kong? Le ipotesi sono molteplici, e tutte piuttosto allettanti: in molti pensano, ad esempio, che l'attività umana nella Terra Cava possa risvegliare altre creature ancora più minacciose dei nostri due kaiju, come Gigan, Edorah o Megalon, con Kong che potrebbe a quel punto dover fare nuovamente squadra con Godzilla per fronteggiare la minaccia.

Altri parlano della possibilità di portare finalmente in scena il figlio di Kong: ad oggi, però, non ci sembra che il nostro amato scimmione abbia già trovato una compagna con cui procreare! Anche l'entrata in scena di un mostro come Destoroyah è sicuramente da tenere in conto, così come quella di vedere la Terra Cava messa in pericolo dal risveglio di King Caesar.

L'ultima ipotesi riguarda invece uno dei crossover più ambiziosi mai realizzati a tema kaiju, ovvero Destroy All Monsters: si tratta di un evento in cui potremmo vedere tutti i kaiju del MonsterVerse coalizzarsi per sconfiggere King Ghidorah! Allettante, non trovate? Fateci sapere nei commenti quale di queste ipotesi preferireste! Vediamo, intanto, quando e dove dovrebbero iniziare le riprese del sequel di Godzilla vs. Kong.