Godzilla vs Kong: cos'è Il trionfo di King Kong, primo round dei grandi mostri del cinema

Il trailer di Godzilla vs Kong ha fatto esplodere di curiosità i fan nei confronti della storia e delle storie dei due leggendari mostri del cinema, e per l'occasione vogliamo parlarvi de Il trionfo di King Kong.

Ideale primo round della 'faida' che proseguirà nel prossimo capitolo del MonsterVerse della Warner Bros., Il trionfo di King Kong è un film del 1962 diretto da Ishiro Honda e pensato come secondo sequel dell'originale Godzilla del 1954, cui già nel 1955 era seguito un primo sequel intitolato Il re dei mostri.

Curiosamente però il film 'nacque' in America grazie a Willis O'Brien, autore degli effetti speciali del King Kong del 1933: a O'Brien venne in mente di realizzare una storia incentrata sullo scontro tra King Kong e un brutale mostro di Frankenstein che, nelle intenzioni del creativo, sarebbe stato alto quasi quanto lui. Tuttavia l'idea, che non attirò i produttori hollywoodiani, piantò un seme nella mente del solo Ishiro Honda, che a quel punto decise di far combattere King Kong contro il suo Godzilla.

A quel punto il film, come una sorta di Rocky 4 ante litteram, divenne una denuncia socio-politica sui contrasti tra Stati Uniti d'America e Giappone, del quale il cinema si fece allo stesso tempo ambasciatore e terreno di scontro rappresentando tanto una produzione giapponese (Godzilla) quanto una hollywoodiana (King Kong). Allo stesso tempo rifletteva i conti in sospeso che il popolo giapponese e la sua terra sentiva di avere nei confronti degli Stati Uniti, con il preistorico King Kong simbolo di una natura ancora incontaminata e Godzilla figlio dell'epoca delle devastazioni atomiche sofferte da Hiroshima a Nagasaki poco più di un decennio prima.

Celebre anche la leggenda metropolitana secondo la quale il film venne realizzato con due finali, uno per il Giappone e uno per gli Stati Uniti: inutile sottolineare che in quello Giapponese avrebbe vinto Godzilla e al contrario in quello occidentale avrebbe vinto Kong, ma si tratta di un falso mito.