Godzilla vs Kong, corone e catene d'oro per i due Titani nei nuovi poster in salsa rap

La campagna promozionale di Godzilla vs Kong si fa sempre più martellante e anche tamarra, guardando a due nuovi e fantastici character poster ufficiali dedicati al Predatore Alpha<7i> e al Re dei Primati, che sotto la mano dell'artista SPDRMNKYXXIII sono diventati dei Kaiju Rapper con tanto di corone e catene d'oro addosso.

Dopo l'arrivo del primo trailer ufficiale di Godzilla vs Kong, abbiamo avuto modo di apprendere diverse curiosità sul lungometraggio, che per iniziare è presentato al pubblico con la seguente sinossi: "Mentre Kong, in questo film, è alla ricerca di una vera casa accompagnato dai suoi protettori e da una giovane orfana alla quale è particolarmente legato, la sua strada si incontra con quella di Godzilla, impegnato a portare caos e distruzione in tutto il mondo".



Dal filmato abbiamo inoltre appreso che dovrebbe quasi certamente comparire sul grande schermo Mechagodzilla, che sarà forse anche parte centrale dello sviluppo dell'intreccio, ma questo non è ancora stato confermato. Si arriverà anche nella Terra Cava, lo spazio tra il Nucleo della Terra e il Mondo della Superficie che è culla della civiltà dei Titani dove ci saranno anche nuove e terrificanti creature. Sappiamo anche che l'ascia di Kong, l'arma che impugna durante il combattimento contro il Predatore Alpha, è creata grazie a una scaglia del corpo di Godzilla, motivo che la rende immune al raggio nucleare del kaiju.

Il film è comunque il sequel di Godzilla II - King of the Monsters e Kong: Skull Island ed è il quarto capitolo del cosidetto MonsterVerse. Si va ad aggiungere ai trentacinque film su Godzilla e gli undici su King Kong realizzati nell'arco della storia del cinema. Il cast del film riprende alcune vecchie conoscenze dei capitoli precedenti e si compone di star del calibro di Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kyle Chandler.



L'uscita è prevista per il 31 marzo 2021 al cinema (dove possibile) e su HBO Max.