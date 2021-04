Godzilla vs Kong, continua il successo al box office: ora punta al mezzo miliardo?

Nonostante la pandemia e l'uscita contemporanea su HBO Max, Godzilla vs Kong continua a dominare il box office globale. Dopo aver superato gli incassi di Tenet di Christopher Nolan, il nuovo capitolo del MonsterVerse è ora arrivato a quota 357.8 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo.

Secondo quanto riportato da Deadline, la Cina guida gli incassi dei mercati internazionali della pellicola con 165.4 milioni (questo weekend ha ottenuto altri 12.9 milioni), mentre seguono Australia (16 milioni), Messico (15.8 milioni), Taiwan (11.7 milioni) e Russia (11.1 milioni).

Visti gli ottimi risultati raggiunti anche in questo secondo weekend, Forbes ipotizza un incasso di fine corsa intorno ai 425-435 milioni. Questo però senza considerare i paesi in cui il film non è ancora uscito, dai quali dipenderà la possibilità di raggiungere il mezzo miliardo. Se dovesse riuscirci, Godzilla vs Kong sarebbe il primo film a raggiungere questo traguardo dopo Frozen II, Jumaji: The Next Level e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker a fine 2019.

Nel frattempo ha fatto il suo debutto internazionale anche l'atteso reboot di Mortal Kombat, ottenendo 10.7 milioni in oltre 4 mila proiezioni. Il risultato migliore è arrivato in Russia, dove la pellicola tratta dalla celebre serie di videogiochi ha ottenuto 6.1 milioni.