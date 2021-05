Godzilla vs Kong: il nostro commento no spoiler insieme a Victorlaszlo88! Ecco il video

Dopo il successo ottenuto nei botteghini di tutto il mondo, l'atteso Godzilla vs Kong è finalmente sbarcato anche in Italia, dove da qualche giorno è disponibile per l'acquisto e il noleggio digitale. Per l'occasione, abbiamo parlato in maniera approfondita del film in compagnia di un'ospite d'eccezione: Victorlaszlo8.

Potete trovare la replica della nostra diretta dedicata al quarto capitolo del MonsterVerse all'interno della pagina o direttamente sul canale YouTube di Everyeye Plus, il nostro canale dedicato al mondo dei film al cinema, delle serie TV e degli anime.

Godzilla vs Kong vede due leggende della settima arte a confronto: questi mitici avversari si affrontano infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprendono un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un infuriato Godzilla, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

