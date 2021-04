Godzilla vs Kong, come si evolverà il MonsterVerse dopo il sequel?

In Italia non abbiamo ancora fatto in tempo a godercelo (si spera) in sala, ma per Godzilla vs Kong è già stato annunciato un sequel: quali saranno, dunque, i prossimi passi che compirà il MonsterVerse dopo questi primi 4 capitoli del franchise lanciato nel 2014?

La domanda è tutt'altro che di facile risposta, tanto più che ad oggi non ci è ancora data la possibilità di basare le nostre supposizioni sul finale di Godzilla vs Kong: le voci sono però già piuttosto numerose, con quelle relative alla presenza di un figlio di Godzilla che cominciano già a salire prepotentemente d'intensità.

La discussione, inoltre, verte anche sugli aspetti squisitamente tecnici: chi sarà, ad esempio, il regista del sequel di Godzilla vs Kong? Il nome di Adam Wingard è ovviamente il primo a venire in mente: ad oggi non ci sono però ancora notizie certe sul coinvolgimento del regista del film in arrivo da noi il prossimo maggio, che nel caso di un suo ritorno finirebbe per essere il primo regista ad aver partecipato a due film del MonsterVerse.

A queste e ad altre domande proveremo dunque a rispondere nel nostro nuovo video: ciò che è certo, comunque, è che l'hype per il prosieguo del franchise è più alto che mai. Tornando a Wingard, intanto: ecco quale personaggio il regista vorrebbe inserire nel MonsterVerse.