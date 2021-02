Godzilla vs Kong, ecco come cambierà Kong dai tempi di Skull Island

Godzilla vs Kong promette una resa dei conti tra i due mostri maggiormente iconici della storia del cinema. Ma perché lo scontro funzionasse il gorilla gigante ha dovuto modificare il suo aspetto dopo quanto visto in Kong: Skull Island. A spiegarlo nelle ultime ore è stato uno dei produttori di Godzilla vs Kong, Adam Wingard.

"Kong è più grande in questo film, in Skull Island sta ancora crescendo, è un 'adolescente' in quel film. Quando ripartiamo, 40 anni dopo o quasi, è significativamente più grande ma è ancora il Kong che conoscete".

Ecco perché i fan possono sperare in una vittoria su Godzilla.



"Ha qualche asso nella manica, solo in virtù del fatto di essere in giro in un mondo moderno con cose che può usare e utilizzare tatticamente che Godzilla non può" specifica Garcia.

Sebbene rimangano poche le possibilità che Kong utilizzi dei macchinari moderni per sconfiggere Godzilla, è chiaro che, rispetto al film precedente, questo Kong è più forte e intelligente rispetto a quello maggiormente istintivo impetuoso del film con Tom Hiddleston e ambientato a Skull Island.

Tuttavia non bisogna scordare che il trailer di Godzilla vs Kong ha mostrato quello che potrebbe essere il vero villain del film: Mechagodzilla.

Per batterlo Kong e Godzilla potrebbero in realtà allearsi. Godzilla vs Kong uscirà su HBO Max e nei cinema USA il prossimo 31 marzo.



