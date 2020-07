Godzilla vs Kong, buone anticipazioni sul film: i segreti della Terra Cava

Nelle ultime ore è approdata in rete quella che potrebbe essere la prima immagine ufficiale dell'attesissimo Godzilla vs Kong, crossover del MonsterVerse diretto da Adam Wingard in uscita a metà 2021, e con uno stacco di appena un giorno è arrivata via Twitter anche una descrizione della trama tutta nuova.

La sinossi del film, lo ricordiamo, recita così: "In un nuovo mondo in cui uomo e mostro ora coesistono, Monarch deve aprire la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani , tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano ad organizzare malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo, sull'isola di Skull, una strana attività sismica attira contemporaneamente l'attenzione di Godzilla e Kong".





Nella nuovo plot summary dedicato al crossover con protagonisti Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Lance Reddick si legge invece: "Le leggende si incontrano quando Godzilla e Kong, le due forze più potenti in natura, si scontrano in una battaglia spettacolare nei secoli! La guerra dei mostri infuria in superficie e in profondità nel nostro mondo quando viene rivelato l'incredibile regno segreto dei titani conosciuto come Terra Cava".



Godzilla vs Kong uscirà nelle sale americane il 21 maggio 2021.