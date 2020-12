Godzilla vs Kong ha il budget più basso del MonsterVerse: sarà un problema?

Negli ultimi mesi sono circolate delle notizie controverse circa l'imminente crossover in arrivo della Warner, ovvero Godzilla vs. Kong che riunirà i due mostri principali del MonsterVerse prodotto dalla Legendary Pictures. Nonostante sia considerata una delle uscite di punta del franchise, questa è la pellicola con il budget più basso della serie.

Le ultime notizie che hanno circondato l'uscita del film in questi ultimi mesi non sono state incoraggianti, in quanto la produzione è stata più volte colpita da alcuni ritardi e finora non abbiamo visto mai un vero e proprio trailer, nonostante il film fosse programmato per quest'anno, prima che la pandemia ne facesse slittare l'uscita al 2021. Non ultima, la decisione di Warner di mettere i suoi film anche su HBO Max, facendo infuriare così la Legendary che minaccia un azione legale allo studio.

Il primo Godzilla e il successivo Kong: Skull Island non hanno sfigurato al box-office pur non facendo faville, tuttavia Godizlla: King of the Monsters è stato una sonora delusione sia per la critica che per il pubblico. Forse può essere stato quest'ultimo flop a costringere la Warner a una corsa ai ripari proprio mentre Godizlla vs. Kong era in fase di produzione. Il New York Times ha riportato infatti che il budget del crossover è di 155 milioni di dollari, il che lo rende il film con il budget più basso del franchise finora.

Godizlla: King of the Monsters è costato tra i 170 e i 200 milioni di dollari, Godzilla aveva un budget di 160 milioni, mentre Kong: Skull Island costò alla Warner 185 milioni. Quello diretto da Adam Wingard sarà il film meno costoso del lotto.

Può essere un segnale di pericolo per gli spettatori che non vedono l'ora di assistere al grandioso scontro tra i due colossali mostri? Lo vedremo una volta uscito il film nel 2021.