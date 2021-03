Godzilla vs Kong: ascoltate il mostruoso tema musicale di Junkie XL

Continua la lunga collaborazione tra il compositore Junkie XL e i film della Warner Bros. Dopo aver raggiunto la popolarità con le musiche di Mad Max: Fury Road e negli ultimi cinecomic di Zack Snyder, compreso l'imminente Justice League in arrivo su HBO Max, Junkie XL ha condiviso il tema musicale di Godzilla vs Kong, in arrivo a fine marzo.

Dopo aver dichiarato il suo amore per Godzilla e i monster movie, Junkie XL ha condiviso il tema principale del film da lui composto e che ascolteremo in tutta la sua potenza nelle sale cinematografiche (speriamo anche nel nostro Paese). Tempo fa, il compositore aveva infatti dichiarato: "Sono un fissato con Godzilla. Ho tutte le versioni giapponesi dei film, a un certo punto solamente per divertimento ho pure scritto qualcosa per Godzilla. Circa due anni fa, ho incontrato il regista perché era interessato a me come compositore. Gli ho chiesto: 'Sai che sono il più grande fan di Godzilla sul pianeta e che anni fa ho scritto qualcosa?'. Lui mi risponde tipo: 'Mi prendi in giro?'. Così abbiamo iniziato a parlare. Gli ho raccontato tutto e lui era praticamente rapito".

Junkie XL ha composto come noto anche le nuove musiche per la Zack Snyder's Justice League, in arrivo il 18 marzo 2021 su HBO Max. Come anticipato, non si tratterà delle musiche inizialmente composte per la versione del 2017 ma di materiale completamente originale: "Sento di avere idee migliori ora ... Il taglio di due ore su cui stavo lavorando nel '16 e '17 era un po' come dare della martellate per arrivare alla fine del processo. E ora, quando le persone vedranno questo film, scopriamo che ci sono delle sequenze d'azione folli, ma anche scene di dieci, quindici minuti di narrazione in cui capisci davvero cos'è questo mondo, da dove vengono questi personaggi e qual è la posta in gioco. Quindi il processo per creare la musica è stato diverso. Ci sono cose nella colonna sonora originale di Justice League che reputo fantastiche, ma per me quel lavoro è stato contaminato perché ad un certo punto sono stato rimpiazzato".