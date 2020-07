Godzilla vs Kong: arrivano i primi dettagli sulla storia del fumetto prequel del crossover

Come sappiamo, causa Pandemia, Godzilla vs Kong di Adam Wingard è stato posticipato alla primavera del 2021, ma a quanto pare arriverà un interessante fumetto prequel del progetto prima dell'attesissimo crossover, che ricordiamo metterà uno di fronte all'altro il Re dei Primati e il Predatore Alpha del MonsterVerse.

Il titolo del fumetto è Godzilla vs Kong: Godzilla Dominion ed è stata pubblicata in rete anche una prima sinossi ufficiale. A quanto pare seguirà gli anni di dominio sulla terra del Predatore Alpha, permettendo ai fan di scavare in alcuni dettagli successiva a King of Monsters e precedenti al crossover. La sinossi della graphic novel dedicata rivela:



"Godzilla Dominion è una storia unica che prende il via dopo gli eventi di Godzilla: King of the Monsters, che ha visto il ritorno dei Titani e l'inizio del regno del Predatore Alpha. Raccontato internamente dal punto di vista di Godzilla, il fumetto porta nuove curiosità al Re dei Mostri: i suoi habitat preferiti, le antiche rivalità, nuove sfida con diversi Titani. Mentre viene messa alla prova l'era del suo Dominio, davanti a Godzilla si profila l'incontro con un nuovo e diverso re".



Nel cast di Godzilla vs Kong troveremo Eiza Gonzalez, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Kyle Chandler e Brian Tyree Henry, per un'uscita prevista nelle sale cinematografica americane il 21 maggio 2022.