Godzilla vs Kong, arriva il set Funko POP! dedicato al film: le immagini

L'uscita dell'attesissimo Godzilla vs Kong è stata nuovamente rinviata, anche se soltanto di pochi giorni. La macchina del merchandising, invece, sta iniziando a viaggiare a pieni giri, e dopo il primo trailer del film sono in arrivo anche i gadget della linea Funko POP!

Presentata in settimana in occasione della Funko Fair online, la linea comprende le tradizionali action figure ispirate ai protagonisti del crossover, che comprendono tra le altre Godzilla che sputa il suo alito radioattivo e King Kong che brandisce un'ascia da guerra, oltre a delle loro versioni extra-large alte circa 30 centimetri.

Le immagini dei nuovi giocattoli Funko POP! sono visibili nella nostra gallery. I fan, intanto, attendono di conoscere nuovi dettagli su Godzilla vs Kong. Secondo molti, i due mostri finiranno per mettere da parte i loro conflitti per combattere insieme un villain come Mechagodzilla. In ogni caso, per una action figure di una battaglia del genere bisognerà aspettare ancora un po'.

Godzilla vs Kong sarà nelle sale, e in streaming su HBO Max, a partire dal 31 marzo. Per altri approfondimenti, vi spieghiamo perché King Kong è grande come Godzilla e rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Guillermo Del Toro sul suo profilo Twitter, su un eventuale crossover con Pacific Rim.