Godzilla vs Kong ad aprile on demand nel Regno Unito: sarà così anche in Italia?

Abbiamo da poco scoperto nuovi dettagli sulla trama di Godzilla vs Kong, ma per quanto riguarda la sua uscita in Italia la situazione resta confusa. Negli Stati Uniti il film arriverà nelle sale il 31 marzo, e in contemporanea sarà disponibile anche in streaming su HBO Max.

Ma per avere un'idea più precisa di cosa accadrà nel nostro paese, sarebbe meglio forse guardare all'Europa. Nel Regno Unito, per esempio, Warner Bros. ha annunciato che Godzilla vs Kong sarà disponibile per il noleggio dal 1° aprile (e no, non si tratta di un pesce d'aprile!) in modalità Video On Demand Premium.

La distribuzione europea del titolo più ambizioso del Monsterverse, quindi, a quanto pare sarà gestita da Warner Bros. allo stesso modo che per altri film, come Wonder Woman 1984 e Judas and The Black Messiah, mentre un discorso diverso va fatto per Justice League che uscirà su Sky Cinema in Germania e nel Regno Unito.

Sia per Godzilla vs Kong sia per l'attesissima Snyder Cut, sembra probabile che in Italia la soluzione sarà la stessa adottata nel resto d'Europa. Non c'è ancora l'ufficialità, ma è presumibile che anche da noi il film di Adam Wingard arriverà on demand all'inizio di aprile.

