Godzilla vs Kong, già annunciato il sequel: sarà intitolato Son of Kong?

L'Hollywood Reporter segnala in esclusiva che Warner Bros. e Legendary Pictures hanno scelto ancora Adam Wingard per la regia del sequel di Godzilla vs Kong, nuovo film del MonsterVerse finalmente in arrivo anche in Italia.

Secondo un nuovo rapporto della rivista losangelina, la Legendary è già in trattative con il regista di Godzilla vs Kong per il prossimo capitolo del MonsterVerse. Stando a quanto riferito l'accordo non è ancora concluso poiché Wingard ha diversi altri progetti in cantiere attualmente, ma il regista è stato estremamente coinvolto in Godzilla vs Kong, anche ad esempio nella costruzione dei set, e volendo piazzare una scommessa vincente sarebbe meglio puntare su di lui (sarebbe il primo regista a dirigere due film per il franchise).

Per adesso comunque non è stato scelto neanche lo sceneggiatore: ciò significa che i dettagli della storia sono abbastanza scarsi, ma sempre l'Hollywood Reporter sottolinea che uno dei potenziali titoli presi in considerazione per il progetto è Son of Kong, abbastanza chiaro nel definire il succo della trama.

Il franchise di mostri di Legendary è iniziato nel 2014 con Godzilla e il successo del film di Gareth Edwards ha portato ad un nuovo universo cinematografico condiviso: nel 2017 è arrivato Kong: Skull Island, mentre nel 2019 è stata la volta di Godzilla: King of the Monsters del 2019. I tre film erano stati pensati per arrivare proprio allo show-down fra i due iconici mostri in Godzilla vs Kong ma, a quanto pare, il franchise proseguirà con altre avventure. Come al solito rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli: nel frattempo cresce l'attesa per Ape vs Monster, il remake non ufficiale di Godzilla vs Kong realizzato nientemeno che dalla Asylum.

Godzilla vs Kong uscirà in Italia il prossimo 6 maggio: previsto in digitale, con la riapertura dei cinema lo vedremo anche in sala?