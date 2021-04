Godzilla vs Kong, Alexander Skarsgard: 'Nessuno è interessato alla mia presenza'

Quando sei una star di Hollywood famosa in tutto il mondo è difficile accettare che arrivi qualcuno a rubarti la scena, specialmente se quel qualcuno non ha certo dovuto impegnarsi quanto te per arrivare a sfondare nel mondo della recitazione: ne sa qualcosa Alexander Skarsgard, il protagonista (si fa per dire) di Godzilla vs Kong.

Già, perché è inutile girarci intorno: come testimonia il mostruoso debutto di Godzilla vs Kong su HBO Max, a catalizzare l'attenzione dei fan in questo caso non è certo la presenza di questa o quella star, ma lo scontro tra due dei più famosi mostri della storia del cinema.

Lo sa bene il povero Skarsgard, che nel film in uscita vede l'occasione per un bel bagno di umiltà: "Per un attore narcisista come me è quasi umiliante, essere lì al mio posto, farmi vedere ogni giorno sul set pur sapendo che nessuno andrà a vedere il film perché ci sono io" ha spiegato l'attore, che sembra quindi aver deposto le armi davanti allo strapotere delle sue mastodontiche co-star.

E voi? Andrete a vedere il film per la presenza di Alexander Skarsgard o per assistere a uno degli scontri più epici offertici negli ultimi anni dal grande schermo? Noi la risposta la immaginiamo già! Recentemente, intanto, il regista Adam Wingard ha paragonato Godzilla vs Kong a Batman v Superman.