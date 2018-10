Godzilla vs. Kong: Alexander Skarsgård nel cast del monster movie

Secondo quanto rivelato da Deadline, Alexander Skarsgård si sarebbe unito al cast di Godzilla vs. Kong, sequel diretto dell’imminente kolossal Godzilla: King of the Monsters.

L’attore va così a raggiungere un cast formato per il momento da Millie Bobby Brown, Julian Dennison, Demián Bichir e Brian Tyree Henry. Adam Wingard (The Guest) dirigerà il quarto capitolo di questo MonsterVerse, che arriverà nei cinema statunitensi il 22 maggio 2020; il film debutterà quasi un anno dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di Godzilla: King of the Monsters di Michael Dougherty in uscita il 31 maggio 2019.

I dettagli su questo atteso film sono tenuti anch'essi top-secret ma è chiaro che i due leggendari mostri finiranno per scontrarsi sul grande schermo, come suggerisce il titolo.

Come dicevamo, il prossimo in uscita sarà Godzilla: King of the Monsters. In una recente intervista, il regista della pellicola, Michael Dougherty, aveva dichiarato: “Il mondo sta reagendo a Godzilla nella stesso modo in cui reagirebbe a ogni incidente terrificante, esagerando nella propria reazione. C’è una paranoia diffusa e infinite speculazioni sul fatto se lui sia veramente da solo lì fuori o se siamo minacciati da altri della sua specie”. Durante il panel al Comic-Con 2018, il filmaker ha confermato che nel film vedremo Rodan, Mothra, King Ghidorah e potenzialmente anche altre sorprese che adesso non sono state svelate e che faranno la felicità degli appassionati.

Skarsgård è celebre per aver interpretato Tarzan nel blockbuster del 2016 al fianco di Margot Robbie e Christoph Waltz e ha vinto un Emmy Award per la sua interpretazione nella serie HBO Big Little Lies accanto a Nicole Kidman e Reese Witherspoon; è anche apparso nel film Netflix Mute di Duncan Jones, nel recente Hold the Park, sempre per il colosso dello streaming. Lo rivedremo nella nuova miniserie di Park Chan-wook, The Little Drummer Girl.