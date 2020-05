Godzilla vs Kong, gli aggiornamenti: la data di uscita del crossover rimane invariata

Prevista per novembre 2020, l'uscita nelle sale di Godzilla vs Kong sembrava in procinto di essere posticipata per via di un aggiornamento riguardo all'arrivo dell'art book, che Amazon aveva rinviato alla primavera del 2021.

Secondo quanto riportato da Godzilla-Movies (via Comicbook.com), sito che aveva inizialmente riferito del possibile rinvio, il colosso di e-commerce ha infatti riportato la data di uscita del libro sul backstage a quella prevista originariamente: novembre 2020, la stessa del film.

Ciò significa che, a meno di ulteriori cambi nei programmi di Warner e Legendary, l'atteso crossover del MonsterVerse dovrebbe arrivare regolarmente nelle sale questo autunno. Le uniche preoccupazioni rimangono legate ad eventuali rinvii e spostamenti di altri grandi titoli, la cui concorrenza potrebbe spingere lo studio a posticipare il film ad un periodo meno affollato.

Intanto, il fumetto preqeul di Godzilla vs Kong ha finalmente mostrato il nuovo aspetto di Kong, ora adulto e dotato di un'ispida barba, in vista dello scontro con il Re dei Mostri. Diretto da Adam Wingard, il quarto capitolo del franchise vedrà nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry. A questo punto non ci resta che attendere il primo trailer ufficiale, che se tutto andrà come previsto dovrebbe debuttare nei prossimi mesi.