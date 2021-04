Godzilla vs Kong, Adam Wingard: 'C'è abbastanza materiale per una director' cut da 5 ore'

Mentre in Italia i fan del MonsterVerse stanno ancora aspettando una data di uscita ufficiale per Godzilla vs Kong, il nuovo film del regista Adam Wingard è già arrivato nei cinema e su HBO Max negli Stati Uniti e in questi giorni è in piena fase promozionale.

E proprio nel corso di una nuova intervista, l'autore ha discusso di una potenziale director's cut del film: Wingard ha rivelato infatti di aver girato tantissime scene escluse in fase di montaggio, al punto che potrebbe ricavarne un film di cinque ore, ma ha anche ribadito che dal suo punto di vista il film funzioni molto meglio nelle sue due ore circa di durata.

"Ci sono sicuramente abbastanza scene per realizzare una versione di cinque ore di questo film, ne sono certo", ha rivelato Wingard a Den of Geek. “Ma fare un film più lungo è più facile che fare un film più corto. Per me, questa è la versione che funziona meglio e non vedo alcun motivo di realizzare una director's cut. Però avrei voluto lavorare di più al sonoro. Probabilmente, se tra dieci anni qualcuno dovesse dirmi: 'Ehi, vorresti fare una director's cut di Godzilla vs Kong?', accetterei solo per avere a disposizione altri 40 giorni da dedicare al sound design".

È interessante notare, inoltre, che sebbene il suo Godzilla vs Kong funga da culmine del MonsterVerse della Legendary Pictures, che ha preso il via nel 2014 con Godzilla, Wingard non ha mai pensato ad un tempo di esecuzione più esteso rispetto agli altri film, e infatti Godzilla vs Kong è il film più breve del MonsterVerse.

"Ho sempre saputo che volevo che questo film durasse meno di due ore", ha ammesso il regista. “Volevo che fosse una corsa da brivido dal primo all'ultimo minuto. Quindi sì, potrei fare una director's cut estremamente lungo? Assolutamente si. Ma non ne sento la necessità. Nel bene e nel male, è questo il mio film".

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che nei giorni scorsi è già trapelata la data di uscita dell'home-video di Godzilla vs Kong.