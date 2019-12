Godzilla vs Kong: Adam Wingard consapevole di una scena iconica richiesta dai fan

Uno dei titoli più attesi del 2020 è certamente Godzilla vs Kong, film che porterà a termine il poker di pellicole del MonsterVerse targato Legendary. Sarà una grande rivincita tra Godzilla e King Kong dopo l'ultima battaglia degli anni '60, che generò diversi accaniti fan di quello scontro, in particolare di un sequenza specifica.

Si tratta del momento in cui King Kong afferra il tronco di un albero e cerca di spingerlo nella bocca di Godzilla, impedendogli di usare il suo respiro atomico.

Diversi fan si sono riuniti in una petizione diretta al regista di Godzilla vs Kong, Adam Wingard, chiedendogli d'includere la scena all'interno del nuovo film. E Wingard è intervenuto su Instagram, facendo capire di essere al corrente di tale richiesta dei fan.



Adam Wingard ha condiviso la foto di una pagina della petizione, ora chiusa; i fan sono ovviamente impazziti, interpretando il gesto di Wingard come una conferma della presenza della scena nel film, o quantomeno della consapevolezza dell'importanza della sequenza da parte del regista.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane nel novembre 2020. Il film comprenderà anche Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

La nuova data ufficiale di Godzilla vs Kong è stata annunciata qualche giorno fa; dal Brasile è inoltre spuntato un footage che certifica la grandezza di King Kong, in rapporto alle dimensioni titaniche di Godzilla.