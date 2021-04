Godzilla vs Kong, Adam Wingard ammette: 'So che siete arrabbiati per quello spoiler'

Nell'era di internet sfuggire agli spoiler è un'impresa quasi disperata: i social sono delle vere e proprie trappole che, spesso e volentieri, ci colgono ingenui e impreparati. Quando a dare man forte ci si mette il regista stesso del film, come nel caso di Godzilla vs Kong, la cosa si fa però ancora più difficile!

Qualche tempo fa, infatti, Adam Wingard ci ha mostrato senza pensarci su due volte una statuina di Mechagodzilla, spoilerando di fatto uno degli elementi più importanti del suo stesso film: proprio il regista, dunque, è tornato nelle ultime ore a parlare del suo atto avventato.

"So che molte persone si sono infuriate con me in rete, probabilmente anche a giusta ragione, perché ho postato una foto di me con un giocattolo di Mechagodzilla. Ma quel giocattolo è presente in tutti gli store già da un po', potete vederlo su Wal-Mart! La versione di Funko è già uscita... Non è un segreto. Dal punto di vista social sono un po' analfabeta, probabilmente avrei dovuto mettere un avviso prima, probabilmente avrei evitato di far arrabbiare un po' di gente" si è giustificato Wingard.

La presenza di Mechagodzilla, insomma, non è mai stata intesa come qualcosa da nascondere! Siete d'accordo con il parere di Adam Wingard o avreste preferito restare all'oscuro della cosa? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, perché Alexander Skarsgard si è lamentato del suo ruolo in Godzilla vs Kong.