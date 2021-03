Godzilla vs Kong, ecco 3 nuovi video in anteprima: il Re dei Primati ha una nuova amica!

Dopo la valanga di poster ufficiali di Godzilla vs Kong emersi in rete nel corso delle ultime settimane, HBO Max ha deciso di anticipare l'imminente uscita del film diffondendo ben tre nuove clip ufficiali, dedicate in particolare al ruolo del Re dei Primati.

Nel primo filmato, intitolato "He Told Me", vediamo infatti il gigantesco gorilla entrare in contatto con una bambina che comunica utilizzando il lingua dei segni, la quale riportati i pensieri del gigantesco gorilla al personaggio di Rebecca Hall.

"Kong and Jia", la seconda clip, rivela un interessante dettaglio della trama che non vi riportiamo per evitare spoiler, mentre la terza, "Down with the Ship", offre un nuovo sguardo allo scontro in mare aperto tra i due titani di cui abbiamo già avuto un assaggio nel trailer ufficiale di Godzilla vs Kong.

Diretto da Adam Wingard, il film è il quarto capitolo del cosiddetto Monsterverse e sarà dunque ambientato dopo gli eventi di Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla II - King of the Monsters. Tra i protagonisti troveremo Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgard, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Jessica Henwick e Kyle Chandler. L'uscita è fissata al prossimo 31 marzo al cinema (ovviamente dove possibile) e su HBO Max, mentre per quanto riguarda la release italiana siamo ancora in attesa di novità.