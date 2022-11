Godzilla vs Kong 2, svelato a sorpresa il titolo del sequel?

Nei mesi scorsi erano trapelati i primi dettagli sulla trama di Godzilla vs Kong 2 e ora, un nuovo rapporto sembra anche aver anticipato quello che sarà il nome definitivo della pellicola che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nei primi mesi del 2024.

Un sito totalmente dedicato al MonsterVerse precisando di aver visto alcuni oggetti di scena ha rivelato che il nuovo capitolo dedicato alle due mastodontiche creature dovrebbe chiamarsi Godzilla and Kong, dopo che qualche tempo fa era trapelato il titolo Origins.

Il sito in questione rivela tra l'altro che le riprese principali di questo sequel sono già state ultimate in Australia e che il prossimo anno verrà utilizzato per lo più per l'editing e il massiccio lavoro sugli effetti speciali.

"Il 5° film del MonsterVerse, almeno secondo gli attrezzi di scena della troupe dovrebbe intitolarsi: "Godzilla and Kong". Concluse ufficialmente le riprese principali in Australia. Il 2023 verrà utilizzato per lavorare su FX/Editing e creazione di materiali promozionali".

Per ora sappiamo che Godzilla vs Kong 2 vedrà la scimmia gigante difendere la Terra dalle creature insolite e pericolose che minacciano la sua nuova casa. Cosa accadrà esattamente però non ci è ancora dato saperlo.

Vi ricordiamo che al di là di questa pellicola Godzilla tornerà al cinema con un nuovo film Toho. Curiosi di vedere ancora all'opera queste mostruose creature?