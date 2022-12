Godzilla vs Kong 2, svelato il sorprendete villain del nuovo film? E' a dir poco spaziale

A qualche settimana di distanza dall'anticipazione del vero titolo di Godzilla vs Kong 2, che dovrebbe arrivare nei cinema come 'Godzilla & Kong', una nuova indiscrezione potrebbe aver svelato anche il misterioso nuovo villain del MonsterVerse della Legendary Pictures.

Secondo quanto si mormora in queste ore in giro per il web, una voce diffusa da SFFGazette fa sapere che nel sequel di Godzilla vs Kong i due protagonisti affronteranno...SpaceGodzilla! Originario dell'era Heisei del franchise cinematografico di Godzilla, questo personaggio ha origini alquanto misteriose, ma si pensa che condivida il DNA con un altro cattivo denominato Biollante: ibrido di DNA vegetale e Godzilla, sembra che questa versione del personaggio utilizzerà la materia vegetale per evolversi nel corso della storia raccontata dal film.

Inoltre, la stessa indiscrezione riporta che Kong tenterà di affrontare da solo SpaceGodzilla, ma dopo essere stato sconfitto dovrà fare squadra con Godzilla: a complicare le cose il fatto che SpaceGodzilla assorbirà l'ascia di Kong, diventando quasi inarrestabile. Molti fan speravano di vedere in azione Mecha King Ghidorah nel nuovo film della saga, ma se l'indiscrezione su SpaceGodzilla dovesse essere accurata allora possiamo supporre che il temibile avversario sia stato 'conservato' per una storia futura, magari come l'ultimo avversario per Godzilla e Kong.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi ricordiamo che, anche se Legendary Pictures si è separata da Warner Bros passando a Sony, la saga del MonsterVerse per contratto sarà distribuita ancora da Warner, così come il sequel di Dune.