Godzilla vs Kong 2: annunciato il protagonista umano, è uno dei più amati di Hollywood!

Le riprese di Godzilla vs Kong 2 si avvicinano sempre di più al giorno di partenza, e adesso tramite Deadline conosciamo l'identità del protagonista umano del nuovo film del MonsterVerse della Legendary Pictures.

Il nuovo protagonista umano per Godzilla vs Kong 2 sarà Dan Stevens, amatissimo attore di Legion e La bella e La bestia divenuto celebre per la serie tv Downton Abbey. L'attore sarà il protagonista della prossima puntata del franchise cinematografico Monsterverse di Legendary, dopo il ben accolto Godzilla vs. Kong. Adam Wingard tornerà alla regia, con la produzione che dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno in Australia, nelle stesse location del film del 2021 e di Kong: Skull Island del 2017.

I dettagli della trama rimangono nascosti, anche se Wingard in precedenza aveva dichiarato il suo interesse nell'esplorazione della Terra Cava. "Penso che ci sia molto altro da fare e da vedere lì. Questa è una sorta di preistoria del pianeta Terra, da dove provengono tutti i Titani. Se ne avrò l'opportunità, so già cosa farò." Altre indiscrezioni indicano che Godzilla vs Kong 2 potrebbe essere incentrato sul figlio di Kong, poiché secondo quanto riferito il film girerà con il titolo di lavorazione di "Son of Kong".

Rimanete sintonizzati per altri aggiornamenti. Nel frattempo, rinnoviamo i nostri omaggi alla star della saga di Godzilla Akira Takarada, leggenda del franchise scomparsa qualche settimana fa a 87 anni.