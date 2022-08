Godzilla vs. Kong 2: svelati i primi dettagli di trama!

Le riprese di Godzilla vs. Kong 2 sono iniziate da pochissimo, e già sono arrivati i primi dettagli di trama del sequel del blockbuster uscito nel 2021.

In un comunicato originariamente pubblicato sul sito web del governo australiano a Marzo, ma recentemente inviato sui social media, si racconta che "il quinto film [del] franchise del MonsterVerse vedrà Kong difendere la Terra dalle creature insolite e pericolose che minacciano la sua nuova casa". La domanda principale che tutti si pongono, però, è se il nuovo capitolo sarà ambientato nella Terra Cava. Infatti non è chiaro se la "nuova casa" a cui si fa riferimento nella dichiarazione sia la Terra Cava in cui Kong si è stabilito nella parte finale di Godzilla vs. Kong.

Il regista del film del 2021, Adam Wingard, ha detto di voler esplorare effettivamente questa area. "Un chiaro punto di partenza che abbiamo raggiunto, esplorando la Terra Cava, credo che ci sia molto altro da poter fare lì. Questa è una preistoria del pianeta Terra, da dove provengono tutti i [Titani]", ha affermato. "Risolviamo un po' di mistero in [Godzilla vs. Kong], [ci sono] cose che voglio vedere risolte, esplorate e spinte al livello successivo. Se ne avrò l'opportunità, so cosa farò".

Tutto dipenderà dalla Warner Bros e da Legendary, dunque. Intanto vi lasciamo con la recensione di Godzilla vs. Kong, mentre il sequel si prepara ad arrivare nel 2024.