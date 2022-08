Godzilla vs Kong 2, svelati cast e sinossi del sequel in arrivo!

Quanta voglia abbiamo di tornare in sala ad assistere ad un epico combattimento tra kaiju? Noi decisamente tanta! Niente paura, comunque: il sequel di Godzilla vs Kong si avvicina sempre di più, come ci ricorda una Legendary sempre pronta ad aggiornarci sullo stato della produzione per tenere alto un hype già niente male.

Già qualche giorno fa la produzione aveva diffuso i primi dettagli della trama di Godzilla vs Kong 2, ma in queste ore Legendary ha finalmente svelato anche i nomi che andranno a comporre il cast del film, oltre alla sua sinossi ufficiale: si tratta di alcune importanti conferme, ma anche, ovviamente, di qualche inevitabile new entry.

A tornare nei ruoli già ricoperti in occasione del primo film saranno infatti Rebecca Hall, Bryan Tyree Henry, Kaylee Hottle, Ilene Andrews, Bernie Hayes, e Jia, mentre saranno Fala Chen (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), Alex Ferns (EastEnders) e Rachel House (Thor: Ragnarok) a fare il loro esordio nel franchise.

La trama, stando a quanto leggiamo nella sinossi, scaverà ancora più a fondo nella storia dei mostri che popolano la Terra Cava, arrivando a parlarci della battaglia dalla quale nacquero gli esseri mitologici ora legati a doppio filo alle sorti dell'umanità. Recentemente, ricordiamo, una foto dal set di Godzilla vs Kong 2 ci ha annunciato l'avvio delle riprese.