Godzilla vs Kong 2, via alle riprese! Gente in fuga dalla spiaggia nel primo video dal set

Di kaiju non ne avremmo mai abbastanza: fosse per noi e buona parte dei fan, il grande schermo sarebbe costantemente invaso da enormi mostri pronti a darsele di santa ragione! A più di un anno di distanza dall'uscita di Godzilla vs Kong, dunque, è decisamente giunta l'ora di dare il via alle operazioni per il grande ritorno dei due colossi.

Già, perché poche settimane dopo l'annuncio del protagonista umano di Godzilla vs Kong 2, attesissimo sequel del film uscito nel 2021, la produzione ha finalmente dato il via alle danze: il film che riporterà sul grande schermo i due kaiju più famosi e amati è ufficialmente in fase di lavorazione, con le riprese che hanno preso il via proprio in questi giorni.

A conferma di quanto diciamo c'è un breve video girato proprio sul set del sequel di Godzilla vs Kong: è ovviamente ancora presto per vedere traccia dei due bestioni, ma le migliaia di persone in fuga da una spiaggia affollatissima intente a fissare qualcosa di spaventoso all'orizzonte ci lasciano immaginare che la scelta sia stata quella di partire proprio da una scena, come dire... Decisamente movimentata!

Noi, ovviamente, vigileremo in attesa di ulteriori novità dal set: voi fateci sapere quali sono le vostre aspettative al riguardo! Ecco, intanto, quando dovrebbe arrivare in sala Godzilla vs Kong 2.