Godzilla vs Kong 2: Rebecca Hall anticipa il lavoro sul sequel in arrivo!

Sono terminate le riprese di Godzilla vs Kong 2, il secondo capitolo del film diretto nuovamente da Adam Wingard. Uno dei componenti del cast originale, Rebecca Hall fa il suo ritorno nel film e, senza rivelare molto sulla trama, racconta la sua esperienza sul set e il rapporto con Brian Tyree Henry e il regista.

In una recente intervista per Herald Sun, l'attrice ha affermato: "Mi sono divertita molto nell'ultimo film, e ho amato tutti i membri della crew. Ho amato Adam Wingard - è un visionario eccentrico in termini di filmmaking e mi rende felice semplicemente far parte del suo universo neon. Le persone dietro e dentro il film sono fantastiche.

L'attrice continua così, aggiungendo all'entusiasmo generale quello nei confronti della collaborazione con Brian Tyree Henry: "Ero veramente entusiasta di lavorare con Brian Tyree Henry con il quale non sono stata in grado di lavorare l'ultima volta, condividiamo molto quindi questo è fantastico. Insomma, l'intero processo è stato piacevole".

Vi informiamo che Godzilla uscirà il 3 Novembre 2023. La trama del nuovo capitolo della saga è ancora incerta, ma a grandi linee la Warner Bros ha rivelato che il secondo film esplorerà le origini dei due mostri protagonisti, ma ci sarà anche da affrontare una nuova sfida colossale che proviene dall'entroterra. Insomma, si prospettano guai seri.

Intanto, per rallegrarvi la serata, vi rimandiamo al video di un micio al posto di Kong in Godzilla vs Kong, realizzato da OwlKitty.