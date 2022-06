Godzilla vs. Kong 2, ecco quando i Kaiju torneranno al cinema

In casa Warner Bros. si sta riorganizzando il calendario delle uscite, e mentre sappiamo già quando arriverà al cinema Dune Parte 2, è ora di scoprire per quando è programmato il ritorno dei Kaiju sul grande schermo con Godzilla vs. Kong 2.

Saranno un paio di annate piuttosto impegnative sul fronte cinematografico quelle che verranno, e quasi riprova di ciò arrivano adesso le nuove date d'uscita dei titoli Warner Bros.

Se, infatti, grazie alla sua nuova data d'uscita, Dune parte 2 dovrà vedersela con il prequel di Hunger Games Ballada dell'Usignolo e del Serpente nel mese di novembre 2023, Universal e Paramount sembrano non volersi tirare indietro con Trolls 3 e il film di John Krasinski con Ryan Reynolds, anche questi programmati per quelle settimane.

Intanto, però, Warner ci fa sapere quale sarà il titolo che andrà a prendere il posto di un non specificato film DC nella slot del 15 marzo 2024, ovvero il capitolo di Godzilla vs. Kong.

La pellicola diretta da Adam Wingard arriverà dunque tra poco meno di un paio di anni sugli schermi, e come precedentemente riportato, avrà come protagonista l'attore di Legion e Downton Abbey Dan Stevens.

Pronti a rivedere gli scontri tra Kaiju? Fateci sapere quanto hype avete per Godzilla vs. Kong 2.